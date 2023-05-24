伴隨近期中國偵察氣球以及在美海外警察站等事件，美國政界針對國土安全問題的關切日趨升級。據自由亞洲電台報導，在23日的國會聽證會上，有美國官員警告說，中國政府正利用所有國家權力工具瞄準美國，採用公開和秘密方式，試圖削弱美國的國家安全和經濟安全利益。

從商業到國安 中國威脅無所不在

報導稱，美國國土安全部戰略、政策和計畫辦公室負責網路和基礎設施安全的助理部長卡函嘉瑪 (Iranga Kahangama) 在聽證會上說：「中華人民共和國入侵美國關鍵基礎設施的威脅，是我們對中國最緊迫的擔憂。中方獲得訪問權限，讓我們的決策面臨可能產生衝突的風險，這是最令人擔憂的。」

聯邦調查局（FBI）負責反情報工作的副助理局長墨菲（Jill Murphy）也在聽證會上指出，來自中國的情報和經濟間諜威脅對美國的科技創新和經濟安全構成最大且長期性威脅。

她強調，來自中國共產黨的威脅是巨大的，美國各級政府及私營企業都需要嚴肅對待相關風險：「在經濟間諜活動方面，中國使用一切可用的手段對付我們，結合網絡、情報、外交、企業貿易，以及對在中國經營的美國公司施加壓力等，以實現中方竊取我們公司創新的戰略目標。」

外界注意到，美國政府部門以及私營企業長期遭受疑似來自中國的網路攻擊，而針對基礎設施的滲透威脅也與日俱增。截至目前，美國多個州議會已陸續提出法案，禁止中國政府或其代理人購買重要基礎設施或軍事設施附近的農業用地。

美官員：中共無視美國主權 進行跨國鎮壓

此外，中國當局深入美國境內從事跨國鎮壓，並以此監控和打擊海外持不同政見人士的舉動，也成為本次聽證會的焦點。美國司法部近日逮捕並起訴多名涉嫌擔任中方代理人的在美華裔人士，包括紐約長樂公會負責人盧建旺、陳金平，以及波士頓地區親北京「僑領」梁利堂等。美國檢方指控他們涉嫌騷擾和迫害當地持不同政見人士，並向中國政府提供收集到的相關人士訊息。

卡函嘉瑪表示：「中華人民共和國經常在全球範圍內以非法手段進行跨國鎮壓，以當面或線上方式監視、威脅和騷擾目標。這種手段不僅企圖規避執法合作，也直接侵犯我們的主權，顯示中方為達到目標往往不顧法律依據。」

美國國土安全部情報與分析辦公室國家威脅中心的代理主任達勒姆（Tyrone Durham）也在書面證詞中表示，美國國土安全部除了持續與國際盟友合作，對抗中國在不同地區的跨國鎮壓外，目前也在美國境內與目標社區接觸，深入瞭解中國帶來的威脅，並提供美國政府可進行協助的相關信息。他在證詞中特別指出，居住在美國的中國僑民，包括維吾爾人、藏人和香港人，經常面臨騷擾、威脅和攻擊，包括在社交媒體平台上。此外，他們在中國的家庭成員還可能面臨當局的報復，如禁止出境、限制就業甚至被拘禁等。

針對中國造成的安全挑戰，美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上個月宣佈兩項最新舉措，要求展開為期90天的「衝刺」（Department-wide 90-day sprint）審查，以對抗來自中國的多方面威脅。此外，美國國土安全部還同時設立了首個人工智慧工作組，以應對這項新科技可能帶來的挑戰。