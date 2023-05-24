國民黨桃園市立委第5選區（平鎮、龍潭）預計5月28、29、30日民調，有意參選的桃園市議員黃敬平質疑市黨部片面引用黨內民調作業規範，在民調中把對手稱為「民進黨候選人」，此舉對現任立委呂玉玲有利，今天到桃園地方法院遞狀要求暫停初選民調。

國民黨桃園市立委第5選區國民黨有呂玉玲、黃敬平爭取提名，黃敬平不滿23日在市黨部開的協調會中，片面引用國民黨第11屆立委民調作業規範，其中第11條規定「內含政黨對比及黨內互比2種題型，除登記同志及他黨有意參選人黨籍、姓名外，其餘不得增刪修改。對比式題型對比人選之擇定，由各登記同志協調產生，如協調不成，得以民進黨候選人或OO黨候選人代表。」

黃敬平痛批，市黨部只引用規範後文的「得以民進黨候選人」，卻忽略規範前文的「他黨有意參選人」，他說，民進黨市議員劉仁照勤跑行程，看板也還沒撤下，劉仁照就是「他黨有意參選人」。他也提到，4年前國民黨民調的假想對手是市議員楊家俍，當時還被楊揶揄無意參選的他成為候選人，最後是前立委蔣絜安參選。黃敬平指出，根據其他案例及文獻，在民調用「民進黨候選人」，將提高成國民黨對決民進黨，而非個人對個人，此舉對現任立委較為有利。

黃敬平說，協調會時，黨部不願意聽取他的意見，完全是片面倒向呂玉玲，此舉不公不義，因此向法院遞狀，要求對民調假處分暫停初選。