資深媒體人于美人上月拋出震撼彈將轉戰政壇，以無黨籍身分參加台北市中正、萬華立委選舉，近日傳出「雞排妹」鄭家純也將加入選舉，選區也是中正萬華區，對此，「敵手」于美人稍早以23字巧妙回應：「江湖上有太多的傳聞，我只在乎我自己能否是傳奇。」

蠟燭多頭燒的于美人不僅要參加選舉，最近還有主持工作與學業需要兼顧，先前她發文表示：「再怎麼委屈的和平，他就是和平」，引來網友兩極評論，有網友贊同她所說，但也有人拿她先前婚變的事件舉例，問她為何不接受委屈的和平不離婚？有網友替她抱不平，認為是在她傷口上撒鹽，于美人則高EQ表示現在是好聚好散，「一別兩寬，何來傷口？」

而時常在網上分享對時事見解的鄭家純，去年底閃電宣布「死會」嫁給大她3歲的日本小兒科醫師Akira，當時便引來不少綠營大咖留言道賀，近日據《自由時報》報導，雞排妹的經紀人受訪證實民進黨先前確實有來詢問他們選立委的意願，但目前鄭家純重心不在選舉，因此沒空關心此事。

經紀人強調，鄭家純雖然結婚，但還是將生活重心放在演藝圈工作與旗下品牌經營，而先前民進黨的洽詢也不了了之。至於若鄭家純真的參選，未來有可能遇到的敵人于美人接受《三立新聞網》訪問大方表示：「江湖上有太多的傳聞，我只在乎我自己能否是傳奇。」似乎不太在意別人派出什麼強敵，自己都會勇敢打好這場選戰。