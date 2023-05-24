澎湃新聞24日報導，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵，是中印尼兩國共建「一帶一路」的里程碑專案。作為中國高鐵走出國門的「第一單」，雅萬高鐵無論對印尼還是中國都意義非凡。雅萬高鐵22日開始聯調聯試，顯示雅萬高鐵建設取得新的重大進展，為預計6月全線開通營運奠定基礎。

一帶一路十年磨一劍！大陸高鐵海外第一單，印尼雅萬高鐵將通車。圖為2023年3月31日印尼雅加達雅萬高鐵哈利姆車站，工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。（新華社）

據中國鐵路國際有限公司相關負責人指出，聯調聯試是在高速鐵路開通前進行的嚴格試驗檢測和設備調整優化，以確保動車組列車安全平穩運行。

一帶一路十年磨一劍！大陸高鐵海外第一單，印尼雅萬高鐵將通車。圖為2023年5月22日印尼動車組司機駕駛雅萬高鐵綜合檢測列車行駛在雅萬高鐵沿線。（新華社）

目前，工程建設進展順利，路基、橋涵、隧道等土建工程全部完成，軌道、四電工程基本完成，營運準備工作有序開展。聯調聯試結束後，還要進行運行試驗和安全評估，以上環節完成後將開通營運。預計2023年6月建成通車。

雅萬高鐵是印尼和東南亞的首條高速鐵路，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長約142公里，最高設計時速350公里。這是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性專案，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設專案，全線採用中國技術、中國標準。建成通車後，兩地間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

一帶一路十年磨一劍！大陸高鐵海外第一單，印尼雅萬高鐵將通車。圖為2023年5月22日印尼雅加達哈利姆車站結束首次聯調聯試的雅萬高鐵綜合檢測列車停靠月台。（新華社）

雅萬高鐵大事記

2014年：11月，印尼總統佐科在出席APEC峰會的間隙乘坐了京津城際高鐵，高速、安全、舒適的中國高鐵給他留下了深刻印象。他當即決定，印尼也要修建自己的高鐵。

2015年：10月，中印尼正式簽署協定。

2016年：1月21日，雅萬高鐵開工儀式舉行。

2018年：6月9日，雅萬高鐵開工令正式下達。

2019年：5月11日，雅萬高鐵全線首個隧道工程貫通。9月24日，雅萬高鐵全線首聯連續梁順利合龍。9月30日，全線首榀箱梁成功架設。

2021年：4月30日，雅萬高鐵首座車站站房主體結構封頂。

2022年：6月21日，雅萬高鐵2號隧道順利貫通，標誌著全線13座隧道的全部貫通。9月2日，首批高速動車組和1組綜合檢測列車經海運運抵印尼。10月16日，雅萬高鐵全線箱梁架設任務順利完成。11月16日，雅萬高鐵首次試驗運行圓滿成功。

2023年：3月31日，雅萬高鐵全線軌道鋪通。5月8日，雅萬高鐵首張車票樣票成功列印。5月18日，雅萬高鐵全線實現「電通」。