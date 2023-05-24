澎湃新聞24日報導，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵，是中印尼兩國共建「一帶一路」的里程碑專案。作為中國高鐵走出國門的「第一單」，雅萬高鐵無論對印尼還是中國都意義非凡。雅萬高鐵22日開始聯調聯試，顯示雅萬高鐵建設取得新的重大進展，為預計6月全線開通營運奠定基礎。
據中國鐵路國際有限公司相關負責人指出，聯調聯試是在高速鐵路開通前進行的嚴格試驗檢測和設備調整優化，以確保動車組列車安全平穩運行。
目前，工程建設進展順利，路基、橋涵、隧道等土建工程全部完成，軌道、四電工程基本完成，營運準備工作有序開展。聯調聯試結束後，還要進行運行試驗和安全評估，以上環節完成後將開通營運。預計2023年6月建成通車。
雅萬高鐵是印尼和東南亞的首條高速鐵路，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長約142公里，最高設計時速350公里。這是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性專案，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設專案，全線採用中國技術、中國標準。建成通車後，兩地間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。
雅萬高鐵大事記
2014年：11月，印尼總統佐科在出席APEC峰會的間隙乘坐了京津城際高鐵，高速、安全、舒適的中國高鐵給他留下了深刻印象。他當即決定，印尼也要修建自己的高鐵。
2015年：10月，中印尼正式簽署協定。
2016年：1月21日，雅萬高鐵開工儀式舉行。
2018年：6月9日，雅萬高鐵開工令正式下達。
2019年：5月11日，雅萬高鐵全線首個隧道工程貫通。9月24日，雅萬高鐵全線首聯連續梁順利合龍。9月30日，全線首榀箱梁成功架設。
2021年：4月30日，雅萬高鐵首座車站站房主體結構封頂。
2022年：6月21日，雅萬高鐵2號隧道順利貫通，標誌著全線13座隧道的全部貫通。9月2日，首批高速動車組和1組綜合檢測列車經海運運抵印尼。10月16日，雅萬高鐵全線箱梁架設任務順利完成。11月16日，雅萬高鐵首次試驗運行圓滿成功。
2023年：3月31日，雅萬高鐵全線軌道鋪通。5月8日，雅萬高鐵首張車票樣票成功列印。5月18日，雅萬高鐵全線實現「電通」。
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