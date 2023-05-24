森崴能源目前營收來源為：(1)太陽能自行建置的28MW售電收入，今年預計再增加5-10MW；(2)風電彰化13支風機正送件籌設許可與施工許可，4Q少許工程認列收入。離岸風電EPC得標300MW，共628.88億元，其中60億元為維運，538億工程收入認列於2023-26年，其中2024年將為認列高峰，2023年則約認列10-15%，主要集中在今年下半年；(3)儲能售電收入去年8月開始7MW完成，預計4Q23部分認列50MW蘇澳電廠；(4) 綠電買賣價差。

法人分析，各事業毛利率區間為工程收入8-12%；服務收入中維運20-30%、開發則變動大，須看案場與地點；售電收入中自行開發與售電超過30%、儲能居中、綠電買賣15-20%。

至於漁電、農電與屋頂型太陽能因遇到選舉年，受地方輿情與縣府態度影響申請程序，但仍持續開發。目前主要投入在南部100MW太陽能電廠，公司目標今年拿到籌設許可，未來傾向釋股，認列工程、維運及售電收入。