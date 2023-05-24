NH Investment & Securities分析師Na Jeong-hwan表示，美國府會兩黨終將達成債限協議，但現在他們在避免倒債的最後期限前達成協議的可能性下滑。

科技巨頭三星電子目前持平，SK海力士跌逾1%，但電池大廠LG Energy Solution上漲1.22%。

外資買超韓股232億美元。

韓元貶0.45%，報1,318.7兌一美元。