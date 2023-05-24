興富發文欣愛悅建案塔吊目前還在頂樓工地。（李天生提供／張亦惠台中傳真）

興富發文心愛悅建案10日拆除塔吊時，塔吊吊臂掉落，砸進中捷軌道，隨後列車撞上造成1死10傷，台中市議員李天生等人今天表示，瑪娃颱風恐侵台，塔吊至今未拆除，屆時若又掉落恐造成二次傷害，要求市府請建商拆除。市府回應，該塔吊目前是檢察官查扣的證物，會向檢察官建議。

台中市議會今天都建水業務質詢，市議員李天生、曾朝榮、蔡耀頡及江肇國指出，颱風季節市府防災要超前部署，興富發塔吊吊臂掉落事件發生至今剛好兩周，但該塔吊目前還在高樓上，颱風來是否安全？萬一遇到強風又掉下來，算誰的責任？提醒市府在颱風來前應要求廠商緊急拆除，以策安全。

都發局長李正偉說，塔吊是檢察官查扣的證物，市府無法拆除，為確保公安，上周會同相關技師及勞檢處、職安署前往做安全維護檢查，今天下午會再會同勞檢處、職安署稽查安全性。

副市長黃國榮補充，當時文心愛悅工地吊臂掉落，打中中捷隔音牆、妨礙交通時，地檢署和運安會人員抵達事故現場並拍照後，為緊急恢復交通及捷運運作，當時也說明可以拆除吊臂，請廠商保存在其工地；既然證物已採證完畢，且颱風來襲有發生危險的疑慮，加上該建案塔吊工程已結束，會向地檢署檢察官建議，拆除並責成廠商拆除塔吊存放在其工地內。