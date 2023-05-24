故宮晶華餐廳羅姓女領班，前年1月22日下午7點半誤拿酒精瓶當客人量額溫，還仿額溫槍按下噴鈕，直接將酒精噴在3歲男童臉上，導致男童左眼角膜上皮破損，家長提告請求民事賠償，士林地院判決，故宮晶華與羅女須負起連陪責任，賠償8萬多元，可上訴。

羅姓女領班因犯傷害罪，刑事部分已遭判決拘役20日，孩童的家長認為，羅姓領班應賠償20萬9260元，而故宮晶華未對員工做好教育訓練，案發當時只有一人執行量額溫、噴酒精的工作，也有重大過失，依消費者保護法規定，向故宮請求3倍的懲罰性賠償金。

故宮晶華則說，當時依照教育訓練流程，幫助男童清洗，並由餐廳經理、羅女陪同就醫，更多次與孩童的家長協調，試圖獲得原諒，但因賠償金額差距過大，並未能達成和解。

判決指出，故宮晶華未把額溫槍、噴酒精工作分開，由同一人所為，顯然有欠缺善良管理人注意義務的過失，並未確保服務符合可合理期待的安全性，而且傷者是稚齡幼童，無法表達痛苦。羅女、故宮晶華應給付醫藥費以及5萬元慰撫金，而故宮晶華則因企業經營者之故意所致之損害，應賠償0.5倍的懲罰性賠款2萬7070元，男童獲賠8萬1210元。