串流影音平台Netflix今天宣布在台灣開鍘寄生帳號，共用者每月須多付新台幣100元。不少用戶質疑Netflix透過IP位址判斷是否為非同住者的方式有瑕疵，考慮退訂Netflix改買其他串流影音服務或機上盒。

Netflix今天在官網公告，帳戶僅供同住者使用，如果想把帳戶分享給同住者以外的人，可以購買額外成員。額外成員擁有自己的帳戶和密碼，會費則由邀請他們共用帳戶的人支付。

與家人共用Netflix帳戶的陳小姐接受中央社記者採訪時指出，Netflix帳戶最多可以設定5個使用者，代表認同家人共用的概念，但現在要用綁IP位址方式，限制一定要在同一個環境使用才能稱為「同住者」，在認定上是有瑕疵的。

陳小姐憤怒表示，「難道住在一起的家人都要緊緊黏在一起永遠不分離嗎」，會考慮退訂Netflix，改買其他品牌機上盒。

不少用戶到Netflix台灣臉書官方帳號公告貼文留言，質疑透過IP位址難以判定是否為非同住者，例如出門旅遊或出差的IP就跟住家不同。

有網友直言，當初會訂閱高級會員，主要是為了給在外地上學的孩子看，反而自己家都沒人看，如果要再多收費就只能選擇退訂；也有網友抱怨，「沒跟家人住一起就不能共享很莫名」；還有網友批評此舉根本是「殺雞取卵」，反倒使得盜版更加猖獗。

另有網友分析，原本就有限制同時觀看的裝置數量，這樣已經足夠，別再限制是否同住，Netflix這樣加價會讓自己考慮退訂，改訂Disney+。