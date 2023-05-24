彰化縣警局田中分局源泉派出所邱姓警員日前下班後疑因行車糾紛，怒而追撞對方車輛釀成車禍，事後除邱員遭記大過調職，派出所長也被記過及調非主管職，分局長申誡2支。基層連日砲轟表示，「員警下班亂開車闖禍，關所長屁事」、「打自家小孩給外人看就對了」。彰化縣警局回應，該所長原為分局二組巡官代理，調整非主管職務後歸建原單位，並非雙重處分。

臉書「靠北police」社團近日有網友發文指出，彰化警察競駛追撞民車一案中，當事警員記大過調職沒大爭議，不過，派出所所長連帶也被記過且調非主管職務，會不會處分太重？為什麼下屬下班時間亂開車，主管要負連帶責任，這種事發生在民間或其他公家單位應該不會這樣處理。

另有基層員警也表示，講句認真的，要連帶責任的話，怎麼督察組沒事，而且這種事情到底要怎麼考核及監督？明明就是幾乎老鼠屎，為什麼要連累大部分的人。

不過，另有基層員警則說，這次出事的邱姓警員平日情緒控管即不佳，同事間都知道，單位長官本來就要多加注意，出了事多少也得負些責任。

彰化縣警局督察長謝錫釗說，源泉所所長調整非主管職務後歸建原單位。（資料照片）

彰化縣警局督察長謝錫釗指出，所長身負員警平時督察考核責任，員警平時的表現，所長應該最清楚，該名員警闖禍，所長自然也要負起責任；此外，該名所長原本是田中分局二組巡官，只是到源泉所代理所長，調整職務後就歸建回到原單位。

此外，謝錫釗也表示，該名員警本來就是警局輔導列管對象，未來將持續觀察，若確認不適任也會予以汰除。