長榮航空今（24）日召開股東常會，總經理孫嘉明指出，貨運運量有往上趨勢，客運更不用講，呈現猛爆性噴出，「第2季的營收不會比第1季差」，原本預期整體票價漲幅為30％，但近兩個月來平均整體票價漲幅達到50％，市場需求確實超乎預期，尤其長程線商務艙幾乎都是滿的，甚至有部分熱門航線票不夠賣。

長榮航2022年客運營收318.8億元，年增311％，載客數220.6萬人次，年增654％，客運承載率60.8％；2022年貨運營收903億元，創史上新高，年增6％，年載貨量84.2萬噸，貨運承載率86.1％。全年合併營收1380.69億元，年增32.9％，稅前淨利94.69億元，歸屬母公司業主淨利70.91億元，每股盈餘1.34元。股東會也通過發放0.8元現金股息。

孫嘉明表示，客運在解封後復甦最為明顯，原本預估疫後票價約有30％漲幅，但因機位銷售機制配置得宜，以及營收系統調控發揮效益，近兩個月來平均整體票價漲幅達到50％，比預期來得好，原因不外乎長榮航空的長程航線占比高，票價漲幅也比較明顯，加上商務艙及豪華經濟艙的機位，比預期需求強勁。

去年第4季解封後，長榮航空優先恢復越太平洋及歐亞航網，更陸續開航米蘭、慕尼黑、克拉克等航線，其中米蘭5月中將從每周2班增至4班、克拉克更從下月起放大機型載客，且受益春節、寒假及東北亞賞櫻效應，今年第1季獲利為歷年來單季第4高，並創歷年同期新高，前4月營收382.6億元，超越2019年同期 11.6％。

孫嘉明認為，以目前需求來看，歐洲受惠於慕尼黑、米蘭相繼開航，航網比疫情前多，高艙等需求非常大，月底又有computex展，洛杉磯及舊金山早班機皆已陸續恢復飛航，「第2季的營收不會比第1季差」，且油價壓力也較第1季減輕，對獲利也有幫助。目前長榮航空載客航班數已恢復至2019年同期的75％，預期年底可恢復至疫情前水準。

長榮航空指出，7月訂位以歐美長程線最佳，目前訂位率已達7成，預期載客率可達9成以上，至於東北亞、東南亞也在暑假旺季帶動下，預期暑假整體市場需求旺盛，在轉機歐、美旅客量穩定，國人解封出遊潮仍在發酵下，將推升全航線訂位量。

貨運方面，孫嘉明表示，運價自去年底高點急速下跌，目前跌價已經停止，部分航線還有微幅上升，整體運費仍高於疫情前的水準，目前長榮航有貨機8架，另有1架全新777F貨機尚未交付，預計於2027年前能夠引進。

客機方面，長榮航空A321機隊已於2022年第4季起陸續還機，預計2023年底減至18架，後續將視市場狀況，配合新機交付時程及整體機隊規畫，評估是否部分A321機隊延租或引進替換機型。

中長程機隊方面，長榮航空已啟動新世代寬體客機評估，逐步取代長程線主力777-300ER機隊，預計明年中旬開始交付的9架787-9客機，將會配置為皇璽桂冠艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等，取代部分2024年起陸續退役的777-300ER運能。