今年第2號颱風瑪娃昨晚已增強為強烈颱風，預估在周日（28日）來到菲律賓東方海面，目前看來下周一、二（29、30日）在台灣東方幾百公里北轉機率較高；專家提醒，瑪娃強度及環流非常強，外圍風場會在接近台灣時帶來天氣變化，東半部在周日天氣就會轉局部短暫雨，風浪也會明顯增強。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，目前在關島東南方的瑪娃颱風昨晚已升為強烈颱風，將會受到副熱帶高壓牽引，逐漸往西移動，在周日來到菲律賓東方海面，且有北轉趨勢，不過北轉的位置、時間、角度以及離台灣的距離不同，對台灣的影響都會很不一樣。

粉專指出，目前看來下周一、二在台灣東方幾百公里北轉機率較高，至於會距離台灣多接近，目前還沒辦法確定；不過瑪娃強度及環流非常強，外圍風場也會在接近台灣時帶來天氣變化，迎風面東北部及東半部周日就會轉局部短暫雨，風浪也會明顯增強，中南部則維持午後山區有短暫陣雨的天氣型態。

根據氣象局資料顯示，以目前路徑來看，瑪娃暴風圈侵襲各地機率普遍在10％至20％，其中以蘭嶼機率最高約24％；不過瑪娃距離台灣遙遠，路徑不確定性仍大，應持續觀察。

瑪娃最新路徑，預估在下周一、二北轉。（中央氣象局提供）

各地暴風圈侵襲機率，普遍在10％至20％。（中央氣象局提供）