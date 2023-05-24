2024大選即將到來，國民黨高市左楠區立委24日公布民調結果，由高市議員李眉蓁勝出，但由於民調結果僅差小數點，有參選人提出異議，因此徵召先暫時喊卡。對此，可能代表民進黨參選左楠區立委的高市議員李柏毅表示，無論國民黨派誰參選，綠營都會派出最強人選，但若是李眉蓁參選就要更加小心。

此次國民黨高雄市左楠區立委提名採徵召方式進行，參考內參式民調，原本是5搶1，但日前出現戲劇性轉折，前立委張顯耀、中央委員孫健萍相繼「出局」，只剩高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍爭取出線。國民黨24日公布民調結果由李眉蓁勝出，但由於民調數字太近，有人提出異議，因此徵召暫時喊卡。

對此，目前代表綠營參選左楠區立委呼聲最高的李柏毅表示，國民黨要派誰參選及用什麼方式推候選人他都予以尊重，但如果最後是推派李眉蓁參選，民進黨就要更加小心，畢竟李眉蓁參選過高雄市長，且她也握有許多前高雄市長韓國瑜支持者的選票，所以民進黨就必須更謹慎小心，推出最強人選應戰。

民進黨高市黨部主委許智善表示，民進黨左楠區立委確定採徵召方式推出最強候選人，但相關人選目前黨中央還在討論當中。無論國民黨派誰出來參選，綠營一定會推出最佳人選，且他們也有信心能夠勝選，奪下左楠區立委席次。