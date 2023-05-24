聯一光為光學上游玻璃毛胚廠，擁有各國廠商的材料，包括德國肖特、日本小原等，且聯一光與上游保持良好互動關係，在品質、交期能充分滿足客戶期待與要求，連中國最大國營光學廠光明光電都願意把聯一列為第一優先考慮廠商，目前聯一光營運可分兩大區塊，包括量產型的車載鏡片，以及少量多樣的各式醫療、軍工、無人機、IoT鏡片、人造衛星等，前者有市場行情，價格不會有太大變化，後者則因為聯一光具備「不可被替代性」，除了技術優異能力之外，更擁有近千項、全球最完備的毛胚原料奧援，成為公司營運立基。

由於聯一光自2021年開始改變策略採取接少量多樣產品，搭配部分材料價格調漲，讓公司去年營運無畏全球總體經濟不佳影響，毛利率及獲利逆勢衝高，2022年合併營收4.32億元，年減5.89%，營業毛利為1.81億元，年增46.99%，合併毛利率大幅攀升至41.93%，年增15.08%，營業淨利為8213萬元，年增1.53倍，營業淨利率為19%，年增11.92個百分點，稅後盈餘為1億元，年增2.97倍，每股盈餘為2.52元。

聯一光今天股東會通過每股配息1.5元。

受到大環境不景氣影響，聯一光今年第1季合併營收為7899萬元，年減32.63%，稅後盈餘為1101萬元，每股盈餘為0.28元，累計前4月合併營收為1.04億元，年減37.88%，陳忠政表示，今年上半年延續去年下半年不景氣，現在只能期待下半年，今年要比去年好不容易，公司力拼今年與去年持平。

聯一光今天股東會也完成董事改選，新任董事為陳忠政、陳忠禮、今國光公司代表人陳義方、廣曆投資公司代表人陳天恕；獨立董事為籃文德、陳金川、梁金章。