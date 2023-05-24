為協助解決產業缺工問題，勞動部預告調整聘僱移工資格，其中將調高小型農民及農民團體移工核配比例為本外勞1：1，並擴大農糧產業雇主資格。農民表示，粗重的工作本勞根本不願意做，也有合法引進的外勞不滿意環境與薪資就「落跑」，政府應在「黑工加強稽查」、「提高本勞誘因」下雙管齊下。

勞動部指出，為協助解決農村人力不足，配合農委會先前已提高農業移工總額至1.2萬人，將調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率，由現行35％調高為本外勞1：1，至於事業單位及大型農戶維持核配比率35％。

立法院經濟委員會今(24)日審查「野保法」條文修正草案，農委會主委陳吉仲指出，本次將增加農業移工員額6000人到1萬2000人，其中包含外籍移工和本勞，畜牧、養豬、養牛、水產等產業可讓單一雇主直接和農委會申請；蔬菜、水果等因為有季節性，因此將透過農會等單位進行移工的派遣，缺工的農團體可盡快與農委會來申請。

農民阿中(化名)指出，農業缺工一直很嚴重，以養雞產業來說，抓雞、扒雞糞相當累人，工作時間又是三更半夜，本勞沒有6-7萬薪資根本沒人要做，移工至少也要4萬以上，「在成本與意願因素下，不用移工(黑工)根本沒辦法」。

阿中說，農村設備老舊，年輕人也不願意回來做，設備改善又涉及地方自治規範，改建的鄰避效應又會被居民抗議，合法申請的外勞也要符合「勞基法」規範，時間到了就下班，周末休假的勞動力空窗也讓人頭大。

另有農民說，農業黑工是農村的隱形勞動力，調高本外勞比例到1：1是好的方向，但年輕人不太願意做農村粗重的工作，合法外勞進來若不滿意薪資，沒幾個月就跑了，合法移工馬上變黑工，這樣也不用被仲介抽成。

他說，請外勞已是趨勢，對這次放寬申請移工樂觀其成，但要在加強稽查黑工，以及提高本勞誘因等雙管齊下，才能改善現有的農村勞動力問題。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，農企業、合作社等都可以申請外勞，但要有一定的經營規模，例如種植花卉就必須要0.5公頃的經營規模，不過本勞不一定比較貴，因為雇主還要幫外勞繳付就業安定基金、勞健保，薪資也要達到基本工資等。「本次調配移工核配比率，確實也是因為本勞意願不高，所以才放寬外勞比例」。