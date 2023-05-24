長榮航空指出，7月目前平均訂位率，全航線皆穩定成長，尤以歐、美長程線訂位量最為暢旺，目前訂位率已達7成，預期載客率可達9成以上水準，此外，東北亞、東南亞也將在旺季效應帶動之下，後市可期。預期暑假整體市場需求旺盛，在轉機歐、美旅客量穩定成長，加上暑期旺季效應及國人解封出遊期待加持之下，更可進一步帶動全航線訂位量。

長榮航空營運機隊86架，其中客機78架、貨機8架，目前尚有5架波音787-10客機、9架波音787-9客機及1架全新777F貨機尚未交付，預計於2027年前全數引進。

長榮航空A321機隊已於2022年第4季起陸續還機退役，預計2023年底A321機隊將減為18架，後續將視市場狀況，配合新機交付時程及整體機隊規畫評估是否部分 A321機隊延租或引進替換機型。

在中、長程機隊方面，長榮航空亦已啟動新世代寬體客機評估，逐步取代長程線主力777-300ER機隊，預計明年中旬開始交付的9架787-9客機，將會配置為皇璽桂冠艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等，取代部分2024年起陸續退役的777-300ER運能，也將會讓航班調度更具彈性，增加航機使用效益。