匯豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，五一長假後投資中國股市有四大亮點，包括「解封效應」、「資金充裕」、「評價便宜」與「獲利成長」。此外，當聯準會升息循環進入尾聲的階段，依據過往升息末期經驗，從1989年以來的5次升息循環來看，中國A股在聯準會停止升息後3個月後平均上漲16%。因此，投資人投資中國，不妨採取逢低布局策略，跟上中國投資亮點。

首先是解封效應，中國目前著重的消費推升第1季經濟成長，中國2023年第1季GDP成長4.5%，優於2022年第4季的2.9%與市場預估的4.0%。其中，服務業在消費零售銷售的推升下，年增率5.4%為主要貢獻來源；預期接下來第2、3季的消費動能，將因基期較低而能維持高成長率，可望持續帶動整體經濟成長。若與全球主要經濟體相較，預估2023年中國GDP成長6%，遠高於美(1.6%)、歐(0.7%)、日(0.8%)及全球(2.5%)的經濟成長率。

蕭正義進一步說明，資金面對中國A股來說相對有利。三月份中國人行出乎意料地調降存款準備率25個基本點後，四月份中國新增長期企業貨款6,670億元人民幣，相較2022年同期的2,650億元人民幣大幅增加，顯現中國人行維持適當的貨幣供給與信用貸款，政策面仍維持寬鬆格局。截至2023年5月13日止，過去一年流入中國A股市場的資金累計達到9,730億元人民幣，中國境內資金流入在2023年尤其明顯，亦有助於資金面升溫。

匯豐投信指出，以滬深300指數來看，目前12個月前瞻本益比約在12.3倍左右，低於過去15年平均值的14.1倍；另外，若以股價淨值比來看，目前中國A股12個月前瞻股價淨值比約在1.6倍，也低於過去15年平均值的1.9倍，由此看來，中國股市的評價面相對低估。

觀察中國股市的獲利成長，根據市場預估，2023年中國A股整體企業成長將高達22.4%。其中公用事業受惠於政策面支持新建基礎建設與持續性的再生能源計畫，成長率更高達78%；而受惠於消費復甦，非必需消費也有47.9%成長。滬深300指數的雙位數盈餘成長預估，明顯高於美股、歐股、日股。