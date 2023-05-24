女星賴慧如活躍於歌壇和八點檔，私生活也備受關注，2020年離婚的她，去年7月大方認愛國標舞老師劉家銘，頻在社群高調放閃。近日，賴慧如向劇組請長假，飛去美國探視親戚，想不到被傳赴美密婚；對此，賴慧如透過經紀公司回應。

賴慧如因參加節目《舞力全開》認識劉家銘，曾被拍到一起去溫泉會館、共騎機車返家等，緋聞傳得沸沸揚揚，直到去年7月賴慧如大方認愛，這段戀情終於浮出檯面，兩人交往至今感情甜蜜蜜，時不時就在社群平台灑糖，郎才女貌的組合深受外界祝福。

近日賴慧如跟劇組請長假，並在社群限時po與男友現身美國拉斯維加斯的動態，意外傳出低調在當地註冊結婚的消息；對此，賴慧如透過經紀公司表示，「完全不知道哪來的消息」，鄭重聲明真的沒有密婚，「這趟旅行真的是去美國找親戚，因為請假天數比較長，也非常謝謝《市井豪門》劇組及《最強綜藝秀》節目通融請假」。

賴慧如和男友都曾有一段婚姻，她去年受邀參加活動時，被問到是否想再婚？賴慧如笑回：「有一次就不要再第二次，現階段真的不會想，辦婚禮很累」，強調現階段好好的互相陪伴、家人最重要。