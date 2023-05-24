南韓演員宋仲基1月底宣布再婚大1歲英國前女星凱蒂（Katy Louise Saunders），更同時驚喜宣布老婆懷孕喜訊，而近日他以新電影《禍亂》首度受邀出席坎城影展，他在昨日首訪時透露，將帶著老婆走紅毯，更透露孩子的預產期。

宋仲基昨（23）日接受韓媒訪問時表示，因外國孕婦文化提倡多走多運動，所以老婆凱蒂也跟隨他到坎城，並預告將帶著老婆一起走上紅毯（紅毯時間約在台灣時間25日凌晨3點30分）「我老婆也會一起看電影首映，希望大家多拍點照片」。

接著，他提到「我老婆演員時期來過很多次坎城，但我是第一次，戲院的位置也不熟，我看著地圖，她跟我說明位置，告訴我很多關於這邊業界的文化，以訪問、派對等前輩的立場，給了我很多建言」此外，他更透露洋妻再過1個月就要生了，沒有小名（胎名），可見他現在除了工作外，心思都在老婆身上，整個採訪過程中字字句句不離老婆小孩，閃瞎現場一票媒體。

事實上，這是宋仲基首度受邀坎城影展，而他日前才在IG發文曬照，只見他一身輕便裝扮，坐在紅毯上和電影《禍亂》看板合影，好心情全寫在臉上，不過有網友對比他之前的照片發現他的臉蛋似乎圓潤不少，像是｢幸福肥｣。