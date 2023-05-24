中國大陸駐美國大使館網站消息，23日剛抵達美國履新的新任中國大陸駐美國大使謝鋒，第一時間致函在美中國留學生，「向大家報到，表達最誠摯的問候和最美好的祝願」。

謝鋒說，海外學子是中國母親的心頭牽掛。習近平主席說，青年一代有理想、有本領、有擔當，國家就有前途，民族就有希望。實現中華民族偉大復興的中國夢，離不開一代代青年的接力奮鬥。大家遠渡重洋負笈求學，即使在疫情條件下仍刻苦學習，在科研攻關中勇攀高峰，展現了中華兒女堅韌不拔、自立自強的精神風貌。為大家感到驕傲。

謝鋒表示，他願共守報國之志，一起弘揚愛國主義精神和留學報國傳統，既胸懷中國去觀察世界、擁抱世界，又放眼全球來建設中國、服務人民。願共架溝通之橋，發揮融貫中西的優勢，講好中國故事，向身邊的美國朋友介紹一個真實的中國，為增進相互理解、推動互利合作添磚加瓦。願助共圓青春之夢，希望大家像海綿一樣吸收知識的養分，掌握真才實學，練就過硬本領，不斷成就更好的自己。

同時團結友愛，守望相助，鍛煉體魄，注意安全，中國和親人都希望大家健康平安，學業有成，實現人生理想。

謝鋒強調，中國永遠是同學們可以依靠的「大家」，使館永遠是歡迎同學的溫馨「小家」。不論陰晴冷暖，他和使領館同事們始終陪伴在你們身邊：做海外學子的貼心人，隨時傾聽訴求呼聲，為大家就學就業、追夢圓夢牽線搭橋、竭誠服務；做海外學子的守護人，全力維護安全放心的學習生活環境，為大家遮風擋雨、排憂解難。

謝鋒在信的最後說，「紙短情長，言猶不盡，期待與同學們早日見面交流」。