莊男下班騎摩托車回家因為太累便打個呵欠，突然感覺有異物在嘴把內， 旋即上顎有刺痛感 徒手掏出來一看是隻小昆蟲，回到家，家人還建議用民俗療法，利用尿液塗抹舒解不適。

但由於尿要入口實在太過煎熬，於是莊男阮綜醫院就診。經阮綜合急TL診醫師陳光俠醫師檢查。莊先生上顎有個小黑點 再仔細一看還有1根螫針研陳光霞夾出螫針 並為莊先生塗上口內膏，請他回家休息自行照護。

陳光俠說明，蜜蜂的螫針上有毒囊，毒囊如果沒有及時移除，會持續地將毒液注入人體，造成皮膚發炎。（醫師陳光俠公／楊舒婷傳真）

陳光俠說明，蜜蜂的螫針上有毒囊，毒囊如果沒有及時移除，會持續地將毒液注入人體，造成皮膚發炎。建議用鑷子、針、刀片、將螫針挑掉，但不能以「夾」或「捏」的方式，更不要用手擠壓或拍落，以免再次刺傷，或讓更多毒液注入。

陳光俠說明，一般被蜂螫後大部分在30 分鐘以內除了局部紅腫、麻、癢、刺痛感 還會有紅疹、搔癢、全身蕁麻疹、焦躁不安、噁心、嘔吐、胸悶、暈眩、腹痛、腹瀉、呼吸困難、意識混亂、吞嚥困難、喉頭水腫、肺水腫、低血壓、意識喪失、休克過敏反應發生，可能持續超過24 小時甚至2至3會發生將江蕙急性肝衰竭、瀰漫性血管內溶解、橫紋肌溶解與急性腎衰竭天。如果注入的毒液量大。

陳光俠俠醒，到野外應該穿淺色長袖寬鬆的衣著，避免用化妝品、香水、髮膠，不要大聲喧嘩，避免攜帶的水果及肉品等飲料食物的氣味散步開來，以免被蜂螫盯上。若發現有1、2隻蜜蜂，要小動作靜靜離開。如果不幸被螫，就要趕快離開現場，避免被後來的一群蜜蜂趕上。