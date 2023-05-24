日前一位爸爸載著妻小開車行經新竹湖口中山路二段路口時，看到一名年邁的阿嬤站在斑馬線上欲過馬路，但來來往往近30車卻無人禮讓，阿嬤前前後後躊躇了近1分鐘都不敢前進，讓目擊的駕駛及妻子心疼不已，決定伸出援手，由妻子下車牽著阿嬤穿越斑馬線，暖心舉動不僅成為小孩最好的榜樣，同樣也感動無數網友。

一位爸爸在臉書分享一段行車紀錄器影片，指出日前下班時段，原PO開車載著妻小行經路口等待右轉時機時，看到一旁電線桿後有一個年邁的阿嬤站在斑馬線上欲過馬路，只見她不斷張望，前前後後躊躇不前，嘗試過好幾次都被來往的車流給逼退，在將近45秒的時間內就有近30輛的汽機車都未停下來禮讓。

原PO見狀立馬詢問坐在副駕的妻子願不願意協助阿嬤，而妻子也立刻答應下車扶阿嬤過馬路，沒想到阿嬤看到她感激地說「我不敢過…」，讓原PO妻子超心疼，說「沒事，我帶妳過」，便勾著阿嬤的手穿越下班車陣，順利抵達馬路對面，這一幕讓原PO表示，希望透過影片能讓用路人多一份同理心，「因為今天傍惶無助的有一天也可能是你我的家人，多一份禮讓行人，社會更溫暖，也會有福報的」，更甜喊「善良的老婆最美了」。

影片曝光後引發熱議，夫妻倆的暖心舉動感動無數網友，紛紛留言「真有愛心，好人一生平安！」、「感謝你們一家的善美」、「好暖心，這社會需要很多的人奉獻自己的愛心，謝謝」、「真的是行人地獄，這些汽機車駕駛都該重新教育」、「我們要學學日本，日本是行人踩在斑馬線上車輛就必須完全停止。小孩只要舉高手車輛也會讓，小孩也會行禮致謝」。