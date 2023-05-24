據法廣引述日本共同社23日報導，日本防衛白皮書草案曝光，其中指出，隨著北京正在對其軍隊進行現代化建設，中國推進建設「世界一流軍隊」的計畫可能會在21世紀中葉之前完成。這份防衛白皮書文件將在日本內閣會議上正式報告，並於7月發布。

報導稱，在2023年版日本防衛白皮書草案中，日本對俄羅斯和中國在其周邊海域增加軍事活動表示嚴重關切，稱他們似乎「明顯有意向我國展示武力」。

這份白皮書草案指出，自2019年7月以來，中俄轟炸機在日本附近進行了5次聯合飛行。在這5起事件中，在2022年5月的一次飛行是一次「武力展示」，當時東京正在與澳洲、印度和美國舉辦四方安全對話峰會。

該防衛白皮書草案將中國描述為其「最大的戰略挑戰」，重複了去年12月更新的日本《國家安全保障戰略》中的一句話。

據這份防衛白皮書估計，到2035年，中國可能擁有1500枚核彈頭，並表示中國建軍的重點是在新領域尋求主導地位，包括外太空、網路空間和電磁戰。

中國領導人習近平在2017年的中國共產黨全國代表大會上誓言，要在21世紀中葉之前建設一支「世界一流軍隊」。

日本防衛白皮書文件草案稱，中國可能會提前這個期限，並指出，習近平在去年10月的中共二十大黨代會開幕式上呼籲，將解放軍迅速提升到「世界一流」水平。