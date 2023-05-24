319槍擊案槍枝來源主嫌之一吳旻璟，2004年入監服刑至2012年12月出監，出獄後，表面從事汽車買賣及經營小吃部，但警方掌握他在台南涉持槍販毒，台南市刑大偵六隊22日搜索他在仁德區經營的小吃部，當場起獲改造手槍1枝、子彈38顆及大麻、K他命、毒品咖啡包，依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市刑警大隊指出，吳旻璟在319槍擊案中，涉販售改造槍彈給319槍擊案主嫌陳義雄，陳義雄開槍行凶後疑因畏罪輕生身亡，當年專案小組於偵辦過程中，查知涉案槍彈來源為唐守義，並循線查獲吳旻璟輾轉販售唐守義改造的槍彈給陳義雄。吳嫌經判刑確定後，入監服刑至2022年12月出監。

市刑大偵6隊近期接獲線報，得知吳嫌出獄後仍不知悔改，在台南地區仍相當活躍，且持續持槍販毒，經蒐證後，向台南地方法院聲請搜索票，22日前往吳嫌經營位於仁德區的小吃部搜索。

警方在小吃部現場起獲非制式手槍1枝、子彈38顆、大麻5包（重154.5公克）、毒品咖啡包67包（重268公克）、K他命1瓶（重20.5公克）、一粒眠21顆等證物。另也在吳嫌的永康區住處查獲K他命5包總重756.5公克。

吳男先前才坐牢9年，好不容易回歸自由，卻照樣混跡江湖，面對警方搜索，態度雖配合也承認販毒，但對於擁槍僅供稱「防身用」，警方詢問後，將他依槍砲、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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