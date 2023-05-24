高雄警方去年偵破柬埔寨人蛇「萬古集團」，其中1名23歲葉姓女子到柬埔寨後被吸收，還抓友人交替，自己再假扮受害者回台，謊稱自己也是被騙。但檢警查出，她都知情，還曾說很珍惜這個平台，高雄地院審理後，依使詐術使人出國罪，判葉女、王男5年4月徒刑。可上訴。

該案起因是有網友發文指控劉男是柬埔寨人蛇集團首腦，文中提到：「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂，騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃」。

被害人不從便遭詐騙集團毆打凌虐。（本報資料照）

警方調查後發現，這名劉姓男子男綽號「安哥」，經營全台最大人蛇組織「萬古集團」，透過網路，用感情交往、博奕、投資等詐術以獲利，還招募台人到柬埔寨進行詐騙工作，若是成員業績不佳或不從便會遭囚禁凌虐，有人淪為共犯，吸收更多台人赴柬。該組織每販賣一名「豬仔」，劉男會給台幣3萬不等的獎金。

警方執行「靖柬專案」，循線逮獲葉女、郭姓姊妹、何男、吳男等5人，刑事局也在桃園機場查獲綽號「丹哥」蔡男、王男、詹男等3人，經查也屬劉男集團成員。其中，集團幹部葉姓女子稱，自己也是遭騙到柬埔寨，自己在7月間遭騙至柬埔寨，隨即遭到吸收成為幹部，最後也付了約40多萬元贖金才能回台。

但檢警查出，葉女還拉攏2名友人加入，一同柬埔寨工作，佯稱是「從事一般電腦打字合法工作，月薪為4萬元，另有獎金」等話術，成功拉2名不知情友人到柬埔寨，直到家人付了大筆贖金才獲釋。

根據調查，葉女曾向負責招募人員的王男致謝「謝謝哥給我這個平台，我很珍惜。」，甚至和女友表示：「他們說要給我優先升職」、「因為我之前有做過」。

高雄地院法官認為，葉女若是被騙去柬埔寨，應該不會有如此「樂在工作」的可能，甚至還向女友稱「我在這裡（柬埔寨）很快樂」，甚至感激王男讓她前往柬埔寨，綜合事證後，不採信葉女說法，依使詐術使人出國罪，判葉女、王男5年4月徒刑。可上訴。