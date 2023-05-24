頂呱呱不敵成本調漲，從去年中至今年五月，原物料成本調漲已達15％至35％，除原物料調漲以外，綜合包材、電費、人力等成本在兩年內不斷調漲。因應各項成本仍持續攀升，經綜合評估考量後，宣布調整菜單售價。這次菜單調整內容，頂呱呱套餐類統一調漲10元，套餐漲幅為4.6％。

業者回覆：「感謝長期支持頂呱呱的顧客們，遺憾需於今年5月25日宣布調漲部分售價，為維持產品及服務品質，秉持呱呱包及甜甜包手工製作，並確保生鮮肉品配送黃金48小時，未來會更加努力提供優良品質，懇請體恤與諒解。」此次菜單調整內容，頂呱呱套餐類統一調漲10元，套餐漲幅為4.6％。

針對單點類部分斟酌調整5-10元不等，招牌單品原味炸雞、呱呱包、甜甜包2入、玉米濃湯等調漲5元，一口翅、辣味雞翅、呱呱雞排、無敵烤腿等調漲9-10元，其他像特餐點心口袋披薩、德式香腸捲、芝心乳酪棒調漲４元，另外明星商品如地瓜薯條、雞脖子、阿勇雞塊、紅茶雪泥皆無調漲，整體漲幅為7％。

因應報稅季及菜單調整，加碼推出「加一元多一件」活動，限時加碼激省大作戰活動，至線下門市購買任一超值套餐，即可用１元加購人氣商品－呱呱包、地瓜薯條、原味翅小腿2入(三選一)。此外同步攜手UberEats推出優惠，明星商品雞脖子及紅茶雪泥限時買一送一，並加碼推出人氣一口翅8折優惠。