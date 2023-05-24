法新社報導，拜登與共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）已舉行3輪面對面會談，企圖達成一項協議來提高美國舉債上限，以便能履行美國現有的支出承諾。

有些學者認為，援引憲法第14修正案能使美國財政部無視舉債上限，但白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者，此舉「無法解決我們當前面臨的問題」。

拜登先前表示，他正在研究是否能夠援引第14修正案，但也擔心這類法律挑戰帶來經濟損失。

尚皮耶此言表明拜登已擱置可能不得不動用憲法機制解決債務危機的任何計畫。

尚皮耶似乎也排除了短期延長債務上限以讓拜登和麥卡錫的團隊有更多談判時間的可能性，她對記者說，這類解決方案「不在考慮範圍內」。

白宮表示，在與共和黨談判代表的最新一輪會談中已取得進展，盼能避免在6月1日大限前發生災難性的債務違約。

尚皮耶說：「我們看見一些動靜…雙方都必須了解到，他們不會完全得償所願。」

拜登與國會共和黨人的談判，似乎要進行到最後一刻才見分曉。談判代表自本月21日以來，一直試圖達成協議以提高或暫時取消舉債上限，以避免美國債務違約的災難。

然而，共和黨人迄今仍拒絕配合，除非民主黨人承諾明年削減支出，並著手減輕美國超過31兆美元的債務負擔。

麥卡錫今天在推特（Twitter）說：「只剩下9天了，共和黨人仍是華府僅存真的竭盡所能要提高債務上限並避免違約的人。」

財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國最快可能在下週耗盡現有支出承諾的資金；無黨派的國會預算處（Congressional Budget Office）則預測，陷入債務違約的所謂「X日」（X-date）將在2週後到來。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120524