路透社報導，美國國務院表示，正與密克羅尼西亞進行更多談判，以根據聯邦計畫和服務協議（Federal Programs and Services Agreement）延續相關計畫和服務。

美國在彭佩島（Pohnpei）大使館的臨時代辦與密克羅尼西亞談判代表法爾卡姆（Leo Falcam Jr.），簽署了「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）相關的3項協議。

美國國務院在聲明中說，這標誌「與密克羅尼西亞就延長協約相關經濟援助的協商圓滿結束」，是兩國關係的「重要里程碑」。

美國最初在1980年代與帛琉、密克羅尼西亞和馬紹爾群島達成所謂的「自由加盟協約」。依據協約內容，美國保留對3國的防禦責任，並提供經濟援助；作為回報，美國有進入太平洋這塊廣大戰略區域的專有權。

續簽自由加盟協約，成了美國抗衡中國在太平洋擴張勢力的關鍵一環。中國外交官在這個地區不斷拉攏關係，中國建築和礦業公司已在太平洋許多島國擴大業務版圖。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120524