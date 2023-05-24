成功湖夜景令人流連忘返。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清大成功湖是學校重要地標，承載校友珍貴回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，學校斥約7500萬元，啟動整治工程，並建造碼頭重啟泛舟等水上活動，也打造環湖步道。經歷了1年的整治後，成功湖以嶄新的樣貌呈現，白天夜晚各有風情，吸引師生駐足休憩。

清大校園內共有成功湖、昆明湖及相思湖3座湖，其中成功湖面積最大，約3公頃，是日治時期因消防需求而挖掘的人工湖。建校初期，成功湖原本水質清澈、生態豐富，在物資匱乏的年代，學生到成功湖捕魚加菜，也是老校友津津樂道的回憶。

清大指出，這次整治工程最明顯的改變，就是增設環湖生態步道，於工研院一側湖畔增設了水上棧道，連接風雲樓及科儀中心，步道中間較寬的地方民眾能稍作停留，觀賞睡蓮、荷花等水生植物。

而靠近北校門一側則增設水岸階梯廣場，黑白配色的地磚十分大器，成為成功湖的最佳門面，這裡既是最多人坐著聊天的地方，也是拍照取景的最佳角度。另外，校方也將原本湖旁的小平台擴建翻新成進步碼頭，未來SUP立槳課程及划船遊湖都有望在成功湖進行。

而琴房前的小空地、鴿子的大本營則重鋪石磚及木造平台，也增設幾組桌椅，讓路過的學生與民眾可以活動、野餐，成功湖東側原有一處俗稱「西瓜島」的小島，整治後則設置一座可供小歇賞景的涼亭。除重鋪環湖步道外，湖邊也增設了許多緩坡綠地，未來師生可以坐在草地上看書、野餐，欣賞成功湖晝夜美景。

清大指出，目前成功湖剛開放，生態豐富、蚊蟲較多，建議可以先噴防蚊液再來，至於湖中是否養魚，總務處會持續與學校專家討論，因此請勿隨意放養或餵食動物，共同維護成功湖永續生態環境。