台大經濟系學生會選舉，爆出一組正副會長候選人政見充滿歧視言論遭外界撻伐，還有校友在臉書「黑特帝大」聲稱會動用業界人脈封殺這兩名學生，隨後有鄉民起底副會長候選人是美國籍，書念完就回美國根本沒差，但網友指出，美國對歧視性言論更敏感，「這種人去美國的公司任職一樣會出事」。

PTT網路紅人「四叉貓」劉宇昨天在臉書發文，貼出有PTT網友爆料台大經濟系發表歧視政見的副會長候選人其實是美國籍，唸完書回美國工作就好，台灣的公司封殺又沒用，結果留言區一堆網友反駁，吐槽歧視問題在美國更加敏感，他到美國讀研究所、工作反而更慘，「美國籍才慘吧，他申請美國研究所時，校方恐怕會收到相關檢舉」、「美國籍的話，那他可能更要哭哭了，美國應該也不會讓他好過」、「美國公司對歧視更加嚴格」。

還有人表示，「美國藉更慘，跟他有仇的就記下新聞，他到哪就寄到哪」、「好耶，全美信用單位都翻譯一份過去」、「回美國去領教一下美國人的歧視也不錯，讓美國人去教」、「講美國不在乎這個的應該不了解現在的美國社會」。