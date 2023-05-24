楊丞琳在大陸舞蹈競賽節目《了不起舞社》大秀不同風格的舞技，卻因豐富、誇張的表情引發討論，甚至把她猙獰表情做成哏圖，有粉絲就揪心留言：「很支持你做熱愛的事 但真的不想再看你被霸凌了 好心疼」，還釣出楊丞琳暖心回應。

楊丞琳因跳舞的豐富、誇大表情引發討論，對此她則反擊，Battle就該有應該有的狀態、表情，「雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人」，楊丞琳無懼批評，日前還在節目上霸氣說：「我明年就要奔四（40歲）了，老娘要跳下去」。

而楊丞琳昨（23日）則在IG分享練舞花絮，並透露節目即將收官：「再不發節目都快結束了！」有粉絲就留言：「唉！结束了也好，很支持你做熱愛的事，但真的不想再看你被霸凌了，好心疼」，還釣出楊丞琳暖回：「節目結束與否跟別人對我的態度沒有直接關係，人生有更多值得在意的事 開心一點」。

粉絲也接力留言相挺：「喜歡你跳舞的力量，跳舞給人帶來快樂」、「如果跳舞的時候自己很快樂，別人的評論就不用太放在心上，加油」，有人則關心她感冒有沒有好點，楊丞琳則親民回應：「有唷 好了呢」。