一名19歲現役軍人阿國，假日到住家附近國小與小學生打球，見到一名10歲女童也在場，竟對表示要教她「認識穴道」，於是強拉到教室後方無任處，強拉女童的手替自己手淫，女童不斷要抽手，卻遭阿國硬拉不放。事後女童嚇到對家人哭訴，未料阿國在審理時，竟說自己有「戀童癖」求減刑，但法官不予採信，依強制猥褻罪判他3年2月，可上訴。

根據判決書，阿國原為現役軍人，於民國111年10月8日下午，與一名10歲女童及女童表哥，在中部某國小藍場打籃球，直到傍晚要回家時，阿國對女童說要教她「認識穴道」﹐藉機與女童攀談後，將她帶到國小總務處旁之無障礙坡道處，強抓女童的手撫摸其下體。

但是女童當下立刻將手抽回，但阿國仍繼續遭其抓住繼續撫摸，約10秒後才放手，剛好女童的阿姨到校催促兒子和她快回家，阿國才迅速離去。事後女童返家神情有異，家人詢問後才獲知，氣得立刻報警。

阿國在出庭時，辯護人辯稱，經過診斷，發現阿國有疑似戀童症，此戀童障礙已屬慢性精神疾病，他當時行為時控制能力明顯受影響，至少有辨識行為能力顯著減低之狀況，希望法官依法減輕其刑。

法官審理後，認定阿國其爲滿足一己性慾，竟對未滿12歲之兒童強制猥褻之，侵害女童之性自主決定權，戕害身心健康，依強制猥褻罪判他3年2月，可上訴。