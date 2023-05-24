「高雄市教育節-學市集、用無止境-技職早鳥做自己」活動，於23日在科工館南舘舉行，教育部技職司長楊玉惠、高雄市政府顧問陳佩汝、教育局專委劉靜文、高科大副校長謝淑玲與高雄各國中、高中校長到場參與；現場設攤陳列各式學校相關推動技職教育成果，其中三民家商現場烘烤披薩、大榮高中推出火箭與坦克造型新電動科技、中正高工學生現場砌磚等，也讓現場參與國中生體驗闖關，共同展現學校技職教育成果。

三民家商現場烘烤披薩(高雄市教育局提供)

劉靜文專委表示，高雄市關注技職教育的發展，致力於向下銜接職業試探，高雄市在國中設有不同類群的職探中心，就是希望讓國中生了解職業與技術型高中的群科的對接關聯。這次「學市集」的概念就是這樣而生，也感謝高科大資源挹注，導入業界的資源，共同落實技職教育向下紮根。

中正高工學生現場砌磚等(高雄市教育局提供)

高科大副校長謝淑玲說，高科大作為技職教育的領航者，致力於擴展與深化跨階段與跨產業界的合作，這次除了各技術型高中的攤位展示之外，還特別創設的六大主題體驗區，讓參加的國中生能夠體驗現在最新的職場環境與需求。

大榮高中推出火箭與坦克造型新電動科技(高雄市教育局提供)

現場另外一個亮點是「真人圖書館—技職學長姊點點名」打破演講單向型態，現身說法溝通零距離，並包括科技農業達人王駿堯學長，是鮮蔬農場負責人，打造高雄首座智慧水耕環控溫室，夏天平地也能生產萵苣甘藍。資訊安全達人--高敏睿，DEVCORE紅隊演練專家，第一屆技能競賽網路安全的國家選手，獲得世界銀牌後，超帥的白帽駭客Hacker工作，找漏洞、阻擋黑帽駭客入侵。

「學市集」活動就是希望讓國中生了解職業與技術型高中的群科的對接關聯。(高雄市教育局提供)

學市集活動由5所科大、14所職業學校共同設攤，62個具有群科特色與最新科技，以及符合國家產業發展趨勢的攤位，現場參與國中生在每個攤位用心瞭解，望找到符合自己的涯，同時聚精會神拿出闖關卡、筆記與，對於各校陳列的各式技職成果顯得相當有趣。

「學市集」活動，由5所科大、14所職業學校共同設攤，62個技職群科特色與最新科技，以及符合國家產業發展趨勢的攤位(高雄市教育局提供)

技職司楊玉惠司長現場給予活動高度的肯定，表示這是一場產官學共同合作技職教育的活動典範，落實教育部技職教育往下扎根的藍圖，期待技職教育在高雄開花結果，也感謝高雄科技大學整合資源全力促成，今天的活動精彩豐富。