IPEVO此次主題展區中也將展出在高度混合溝通需求的場域之下皆適用的解決方案，包含商務會議、混成教育、智慧零售、遠距醫療、智慧製造等，讓全球科技業者及業界夥伴體驗軟硬整合的混合溝通新模式，與專業工作者一同邁向疫後的視訊溝通新時代。今年前4月愛比科技營收為1.64億元，年增26.4%。

愛比科技總經理李信宜表示：「COMPUTEX今年是疫後首度恢復大規模實體展出，作為全球科技創新領域重要展覽，IPEVO很榮幸參與其中，向全球夥伴展示我們不斷創新、為提供專業工作者更便利的商務生活而生的全方位視訊會議解決方案。我們希望持續透過引領新時代溝通模式、強化混合溝通的效率，開創未來生活之餘，也為更多企業和個人帶來更多機遇與轉型的契機。」

隨著視訊溝通的應用場域不斷擴大，越來越多企業組織已將視訊溝通視為工作與協作的日常。近期一份研究報告指出，全球視訊溝通市場規模持續穩定成長，預估將以11.8%年均複合成長率，於2032年達到新台幣6300億元，在亞洲更將有超過全球平均的15%的年均複合成長率。

此次愛比科技將於COMPUTEX一次亮相的2023年下半年預計推出的多款新品，其中包含配備AI聽聲辨位、全景5K等頂規功能的年度旗艦產品TOTEM 360視訊會議攝影機，以及全新會議音訊設備、進階實物攝影機、文件掃描器與網路攝影機等，新品齊發讓全球與會者暢享沉浸式溝通體驗。