夏雪芒果產量少高單價，易成為竊賊下手的目標。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

有芒果界LV之稱的台東「夏雪芒果」，近期進入盛產季節，陸續成熟採收，為避免宵小覬覦潛入果園行竊，台東縣警察局台東分局啟動「護果專案」，針對轄區果園周邊提高巡邏密度，加強防竊。

芒果是台灣夏天代表性水果，其中又以「夏雪芒果」堪稱極品，同時擁有土芒果和愛文芒果的香氣口感，甜度又媲美金煌芒果。台東縣是全台最大產區，產季約從5月起至7月中旬，由於產量少高單價的特性，容易成為竊賊下手的目標。台東警分局特別針對轄內種植區域，設立巡邏箱規畫護果專案勤務，增加巡邏密度，並與果農建立治安友善通報網維持良好聯繫，讓農民能夠安心收成。

台東警分局分局長陳蔚文表示，啟動護果專案的同時，也鼓勵農民們可以自行裝設監視器或感應式照明等科技設備來增強防竊，提升自我防衛能力，以有效防制農作物遭竊，呼籲農友若發現可疑人車出入時，務必提高警覺，並可撥打110或派出所電話，杜絕宵小可趁之機，警民合作，共同維護地方治安。