截至去年底止，中移動、聯通及中電信員工人數分別達約45萬人、24萬人及28萬人，若全面取消相關補貼，料97萬名員工受影響。

報導指出，2022年及今年第一季，由於加強5G、產業數位化或新基建項目等領域的投入，三大運營商營業成本居高不下，進而導致利潤率停滯不前，甚至下滑。面對愈發複雜的外部環境，它們選擇降本增效。

中國移動財報顯示，全球經濟復甦乏力、地緣政治衝突頻發，國家宏觀經濟需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，國際貿易和技術壁壘導致供應鏈穩定面臨不確定性，一定程度上對企業經營產生影響。

財報還提到，期內中國移動運用數智技術促進降本增效，取得積極成效，成本節省全年超過人民幣（下同）38億元，同時公司強化全員、全要素、全過程成本管控，不斷提升精細化管理水準。

中國聯通財報則顯示，2022年，公司管理費用約230億元，年減7.3％，變動原因是公司開展提質增效專項行動。今年第一季，該公司管理費用繼續下滑，年減幅達到27.77％。

中國電信財報顯示，2022年，公司也加快了內部產品、銷售、服務、運營、管理數位化轉型，持續推進降本增效，以提升運營效率。