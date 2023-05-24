據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦總理米哈伊爾·米舒斯京今天（5月24日）在北京會見中國國務院總理李強時表示，莫斯科與北京的關係正處於前所未有的高水平。

米舒斯京說，「俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平作出的決定，為在八個優先領域建立合作制定了戰略指導方針。俄羅斯和中國政府已經啟動協調工作，以執行最高級別領導人達成的協議。」

米舒斯京稱，俄羅斯與中國的關係處於前所未有的高水平。兩國相互尊重彼此的利益，有意共同應對由國際局勢動蕩加劇和來自西方集體非法制裁壓力帶來的新挑戰。