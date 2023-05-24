2022年營收來看，全年營收583.15億元，年成長13.8％，主要來自機電產品成長14.7％，及工程收入大幅成長43.1％。營業利益方面，年增長34.9％。盈餘分派為每股配發1.50元，不但是連續5年成長，扣除金融商品評價損益差異後，與上年度股利配發率比較，已提高15％達到約75％。本屆董事會將繼續朝向股利配發率提高到80％目標努力，為股東創造更高的收益。

在各國碳中和政策和2050年淨零轉型的目標下，東元2022年在綠色運輸產品方面，再推出T Power+車用動力系統，是目前唯一取得政府DMIT（智慧電動巴士計畫，在台灣設計與製造）資格，已獲4-5家車廠採用並設計成車，也將透過合作車廠，開拓海外市場。今年，東元車用動力研發團隊再推出業界首款「SiC(碳化矽)高功率直驅電動車用驅動器」，適用於12米電動公車、大型電動貨卡、工程車等不同用途的載具，充分展現東元在車用動力系統的實力。

在應對電價上漲和節能的剛性需求下，已開發完成之前瞻產品包括主動式管理的「智慧空調節能控制系統」，最高可以節電42％，其中搭配的IE5冷卻水塔智慧節能驅動系統，是由永磁直驅馬達與專屬變頻控制驅動器組成，展現了東元的核心技術力。而在北美地區，東元推出的E-Skid(移動式預裝電器間)，以一站式解決方案滿足客戶對產業電氣化的需求，此項對應淨零碳排的新興解決方案，已在北美地區收獲相當數量訂單。

在智慧能源產品方面，今年除已擴展太陽能與儲能系統業務，同時積極投入相關重要元件研發，包括功率調節系統（PCS）產品等，將為東元在儲能市場和電力電網韌性商機，贏得更多競爭優勢。