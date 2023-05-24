元大期貨今日股東會通過111年度盈餘分派案，每股分派現金股利2.5元，配發現金股利合計新臺幣7億2494萬720元，以近期收盤均價計算現金殖利率水準約5%。

元大期貨111年全年稅後淨利11.45億元，較110年成長33%，每股稅後盈餘(EPS)3.95元。

推升營運績效持續成長的同時，元大期高度重視企業永續發展之推動，在環境、社會、公司治理(ESG)等領域皆為國內期貨商標竿企業，為首家推出永續報告書期貨商，各項表現皆獲得主管機關高度肯定，已連續9年獲證交所頒發公司治理評鑑「排名前百分之五」。

元大期亦領先業界執行碳盤查計畫，105年起每年取得ISO14064-1溫室氣體盤查驗證，111年底完成全台據點綠電轉供，更為期貨業中首家推行100%使用綠能營業據點的業者。建構企業對抗氣候變遷等議題管理模式，未來將持續優化各項指標，朝向亞洲國際級期貨商邁進。