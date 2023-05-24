日系外資表示，M31在法說會中釋出對2023年前景的樂觀預期，看好代工客戶的強勁需求，不僅抵消了一些無晶圓廠客戶的推遲，且因為地緣政治緊張局勢加速，在部分國家半導體自給自足趨勢下，有利於M31在高階製程的收益貢獻，預計在2022~2025年M31營收複合年增長率超過20%，盈利複合年增長率更超過31%，然而，有鑑於本益比估值，故維持評等「持有」。

日系外資表示，小於(等於)16奈米的先進節點佔M31去年無晶圓廠授權費的44%，且M31也開始進行3/5奈米高速接口IP的開發，此外，M31已開始為台灣、韓國以及美國代工客戶授權先進節點IP，12~16奈米IP代工第一季授權金佔比15%，這象徵著M31的一個重要里程碑，因為它不僅會受益於超越摩爾定律商機，更代表M31在高階節點中的地位更強，預計2023年底或2024年M31將收到來自代工客戶以6/7奈米為基礎的IP市佔率。

日系外資表示，M31作為台灣的IP公司，因為主要的代工廠都位於大中華區，故M31相對競爭對手在地理上有優勢，因此，M31是地緣政治緊張局勢的主要受益者，並可望獲得收益和基礎IP市場的市場份額。

日系外資表示，儘管宏觀經濟因素，導致M31上半年無晶圓廠客戶一些營收確認被取消，但M31認為代工客戶22/28奈米以及IP需求仍穩健，預計2023年營收將實現兩位數的增長，且該態勢將持續到2025年，將M31於2023~2025年每股收益提高2~5%，並將目標價由620元調升到725元。