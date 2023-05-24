今年第2號颱風瑪娃（Mawar）來勢洶洶，一名網友打開衛星圖看了後驚呼「這顆颱風也太大了吧？這是什麼怪物，希望不會進來台灣。」引起網友熱烈討論，不少人老神在在的說，有護國神山「中央山脈」在不用怕。

一名網友在PTT上發文分享，聽說最近有一個颱風，打開衛星圖只見瑪娃颱風又圓又胖，占據面積超大，讓原PO忍不住驚呼「哇！這顆颱風也太大了吧！我的媽呀！這是什麼怪物，如果進來台灣後果不堪設想，拜託千萬不要進來。」

貼文引起網友討論，「沒差，玉山是斬颱切，是颱風在怕台灣」、「中央山脈：呵呵」、「護國神山中央山脈：好久沒挑戰者了」、「中央山脈：當我塑膠？」、「還不是被中央山脈斬斷」、「有護國神山會把他腰斬」。

根據氣象局資料顯示，瑪娃颱風的各地區暴風圈侵襲機率以蘭嶼24％最高，接著依序是恆春縣22％、綠島縣21％、台東縣21％、屏東縣18％、高雄市18％、花蓮縣18％、台南市17％、台中市16％、雲林縣16％、嘉義縣市16％、南投縣16％、苗栗縣14％、宜蘭縣14％、澎湖縣14％、台北市13％、新北市13％、新竹縣市13％、桃園市13％、基隆市13％、金門縣10％、連江縣9％；不過瑪娃距離台灣遙遠，路徑不確定性仍大，需要持續觀察。