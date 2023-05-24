一名3寶爸最近進行結紮手術，沒想到過幾天竟收到醫院通知「剪錯了」，他事後回想手術過程，左右兩側痛感差很大，醫師進行左邊時花了很長的時間，且當下感到腎臟劇烈疼痛，沒想到剪下來的竟不是輸精管；雖然醫師表示，剪下來的管狀物對他身體不會有影響，但他仍心有餘悸「左邊的蛋蛋這陣子超腫，也會痛！」

這名3寶爸在臉書《爆料公社》發文指出，最近到醫院進行結紮手術，醫師先替他局部麻醉，接著在下體開一個小洞、拉左側輸精管，他立刻感到左邊腎臟劇痛，醫師替他追加麻藥仍沒有太大效果，只好忍痛30分鐘完成左邊手術。

原PO表示，醫師替他進行右邊輸精管手術時，跟左側的感覺完全不同，幾乎不覺得痛，且15分鐘就完成；術後醫師提醒他要回診，因為會化驗確認剪下來的是不是輸精管。

原PO因為太忙忘記回診，某天接到醫院電話，醫師告知當天左側剪下來的管狀物不確定是不是輸精管，替他檢驗發現體內「有精蟲」，還要再手術一次；他當下晴天霹靂，直呼「剪錯是哪招，為什麼不確定清楚再剪？」雖然醫生表示不知道剪下的是什麼，不過對他身體沒有影響，但原PO哀號「左邊的蛋蛋這陣子超腫，而且也會痛！」

許多網友看了直呼太扯，「到底剪了什麼很重要啊！」、「看完這篇，想結紮的心又動搖了」、「看完我也開始痛了」、「好慘！我還是不要剪掉好了」、「什麼叫管狀物但不是輸精管，所以平白無故被剪下的是什麼？這是醫療疏失了吧！」

也有網友看完忍不住嘴角上揚，「我知道不道德，但我還是笑了」、「抱歉我忍不住笑了，還剪錯」、「雖然聽起來很好笑，但是希望你平安。」