陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部王姓上校，被控伸手攔阻1名跑步到戶外停機坪的女兵時，乘機碰觸女兵胸處，再慢慢沿著女兵上胸滑行將手抽回。事後，女兵控告長官涉嫌性騷擾，一審判處王姓上校徒刑4月，得易科罰金；經上訴台南高分院後，王男賠償15萬元達成民事和解，二審今天雖駁回上訴，但宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並應於判決確定 之日起1年內，接受3小時的法治教育課程。

判決指出，陸軍航特部飛訓部於民國2020年9月29日上午10時，在大禮堂舉辦參訪行程，由飛訓部王姓上校陪同預檢，並由飛訓部本部連1名女上兵擔任攝影紀實人員。同日上午9時30分許，長官前往停機坪合影場地預檢時，因女兵未到，飛訓部本部連輔導長李姓中尉乃以電話聯絡待命的飛訓部政綜科長，請對方通知女兵到合影場地預檢。

女兵接到指令後，即於同日上午9時35分許，自禮堂往室外停機坪合影地點方向跑去，王姓上校則從停機坪走進禮堂，並在禮堂門口附近遇見女兵。此時，王男竟利用女兵跑步不及防備時，突然伸出右手橫舉攔阻女兵的去路，並告知不用過去了，乘機將其右手臂緊貼女兵的左胸上緣處，並持續停留至少2至3秒後，再慢慢沿著女兵的左胸上緣往下滑行將手抽回，以此方式碰觸女兵的胸部，導致女兵感覺不悅。經女兵訴由憲兵指揮部台南憲兵隊，報請台南地檢署檢察官偵結起訴。

審訊時，王姓上校辯稱，他在女兵要跑到集合地點時伸手，但不確定有沒有碰觸到女兵的胸部，詳細經過已經不太確定，只記得他有伸出右手平舉到女兵跑步方向的正前方，但高度不是在女兵胸前，大約在女兵臉的前面。

女兵則指出，王姓上校看到她的時候，突然伸出右手碰觸她的整個胸口，且未立即收手，停留約3至5秒，她當下愣住，看到王姓上校的手，放在她胸部的位置，之後王姓上校收手，又順勢滑過她的胸部，她當下感覺王姓上校是故意用手貼著她的胸部收手的，讓她感覺很不舒服。當時，王姓上校只講一句，「喔！抱歉」，就走了。

目擊證人飛訓部本部連輔導長李姓中尉也證稱，他看到女兵從裡面跑出去，王姓上校伸出右手阻擋女兵，並表示不用過去了，此時王姓上校的右手就直接貼在女兵胸口處，還順勢滑到右肩，大約停留了4、5秒，因為他在女兵前方，所以有目擊事發經過。

法官認定，王姓上校的行為是「偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸」，也造成女兵感覺受辱，自屬性騷擾行為，觸犯《性騷擾防治法》第25條第1項的性騷擾罪。

一審審酌被告為女兵的直屬長官，理應保持同事間的分際，竟為逞一己私慾對女兵性騷擾，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，並造成女兵身心受創且蒙受陰影，行為實有不當；加上被告於犯後始終否認犯行，迄今未與女兵和解，徵得原諒，犯後態度難謂良好。

二審認為，被告於該院審理中與被害人達成民事調解，並賠償15萬元，被害人也表示不追究被告的刑事責任，並同意法院對被告宣告緩刑，可見被告事後並非沒有彌補之心，應使其有機會得以改過遷善，對被告宣告之刑，以暫不執行為適當。