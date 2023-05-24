近日國立大學學會改選，因為候選人公報中充滿歧視性言論而引發社會譁然，民進黨立委王美惠也以從學生自治選舉公報問題，探討我國選舉公報規定缺失問題，向中選會主委李進勇提出質詢。

李進勇今上午赴內政委員會接受備詢，王美惠指出，登記選舉時，候選人都會在選舉公報上，刊登自己的學經歷，依《公職人員選罷法》規定，候選人的學歷證明，皆需要繳交畢業證書，若為國外大學則會經外館驗證，而現行針對「經歷」部分則無從查證，若候選人有心捏造不實經歷，中選會現在並沒有查核機制，則此選舉公報等於是變相的詐騙。

王美惠提出，曾經公報上也曾刋登，跳海、跳樓、跳火的敘述，但中選會經審核後，還是照稿刋登，這樣是否妥當；對此，中選會表示，現在的選舉競爭著實激烈，而現行對選舉公報有關的規定，僅就不得煽惑他人犯內亂罪或外患罪、以暴動破壞社會秩序或觸犯其他刑事法律規定，若是不違法上述原則，目前的法條則無法可管。

王美惠要求中選會，應該要在施行細則的部分，去思考如何將經歷的查核機制納入，不能不負主管機關之責任，請民眾自行刊斷；李進勇竟表示，「我國選民水準都很高」，王美惠批評，說出這種不負責任的言論，草草了事，將責任丟還給人民，讓人民自行評斷，這是不負責任的態度。