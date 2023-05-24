北市聯合醫院和平院區，在疫情時扛起防疫專責醫院重任，卻被北市議員劉耀仁發現，和平醫院建物氯離子濃度過高，恐為海砂屋，現在拉皮、補強只是挖東牆補西牆，並無效果，要求衛生局做全棟總體檢，聯醫表示，今年3月最新檢測報告顯示，目前結構安全無虞。

劉耀仁表示，2016年就發現和平醫院建築物有氯離子濃度過高疑慮，當時檢測鋼筋腐蝕率有變差可能，每2年應檢測，且和平醫院也被列在北市高氯離子混凝土建築物名單上，氯離子過高就可能是海砂屋。

劉耀仁舉出2019年鑑定報告表示，和平醫院13層樓中有10層樓混凝土中性化深度超過3.5公分，北市規定超過4公分以上就鼓勵重建，其中，1到3樓深度更超過4公分標準，衛生局長、總院長應好好正視問題。

劉耀仁直言，讓和平醫院醫護人員擔起專責醫院責任，給他們很大壓力，又在隨時有危險性的大樓工作，情何以堪，他也呼籲，應讓和平院區A棟做一次總體檢，如達到重建標準，就要未雨綢繆，這棟建築物再去拉皮、補強只是挖東牆補西牆沒有效，它就是西寧大樓2.0，應評估改建。

衛生局長陳彥元回應，會全面檢視儘速判定，若達此標準，會朝重建方向努力；聯合醫院總院長璩大成表示，有在注意此事，也考量在附近找地方異地重建。

建管處表示，2021年完成和平院區醫療大樓高氯離子檢測安全鑑定，地下室2、3樓有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕外露，會盡速修繕，每2年委由專業技師檢測評估，目前北市聯醫有5棟建物為列管中的高氯離子混凝土建築物，也就是俗成的海砂屋。

聯醫說明，和平院區2019年醫療大樓混凝土中性檢測報告，僅地下2樓及地下3樓檢測結果略高於平均值占比極低，結構安全無虞，2019年後每2年定期追蹤，今年3月最新檢測報告顯示，目前結構安全無虞。