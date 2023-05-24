本名劉芃秀有「最美魚販」之稱的藝人阿澎， 2019年遭爆料整形及曾經到新加坡花場SuperAngels上班等，她提告指控前經紀人兼AV導演圤智雨（本名郭震宇）不實爆料，求償50萬並要求刊登澄清啟事，台灣高等法院維持一審認定，判決駁回劉的訴訟。可上訴。

劉女主張，她與郭男在2018年7月間簽立經紀契約，由郭男擔任她經紀人，後來她因故在2019年3月15日發函終止經紀契約，郭男明知她並未整形或至新加坡花場SuperAngels坐檯、教唆他人毆打被上訴人等情事，竟向記者傳述這些不實訊息。

劉女說，郭男傳系不實訊息之行為嚴重影響她社會評價及形象，侵害她名譽權，請求法院判令郭男賠償50萬元，及在《中國時報》等3大報頭版刊登澄清啟事。

士林地方法院一審判決駁回劉的訴訟，她提上訴後，高院二審認為，撰寫報導的壹傳媒記者證述，其撰寫報導之消息來源非郭男，且劉女未提出其他證據證明郭有傳述不實訊息予壹傳媒公司，判決駁回上訴。