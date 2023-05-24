昨(23日)第十八屆、第十九屆華表獎在北京舉行，現場星光熠熠，影后章子怡、甄子丹、謝霆鋒、Twins、陳偉霆、容祖兒及Angelababy等將近200位藝人都到場參與，先前以《三十而已》走紅的江疏影卻在頒獎時將《你好李煥英》主題曲《萱草花》口誤說成《萱青花》，稍早她曬出在廁所罰寫的私照認錯謝罪，還加了兩個流淚的表情符號。

由於近年新冠肺炎肆虐，大陸已經多年沒有舉行大型頒獎典禮，近期全面解封，大陸影壇的盛事「華表」昨晚在北京公開兩屆的得獎名單，張譯、任素汐以作品《我和我的祖國》共同拿下第十八屆優秀男演員和優秀女演員獎，而第十九屆的優秀男演員獎由《守島人》劉燁拿下，優秀女演員獎則頒給《我的姐姐》張子楓。

江疏影昨參加華表獎頒獎典禮。（圖／翻攝自江疏影微博）

頒獎時，江疏影和張小斐先上台閒聊，在前方有提詞機的情況下，江疏影口誤表示：「我很喜歡《你好李煥英》的一首歌，叫《萱青花》」，張小斐則立刻救援說：「《萱草花》！」，江疏影立刻尷尬掩嘴大笑，但仍引來不少負評，認為她只是看讀稿機也會犯錯，而江疏影昨晚便曬道歉罰寫的照片，承認自己做錯了。

江疏影發道歉文。（圖／翻攝自江疏影微博）

江疏影說：「我來自救了，如果別人喜歡我、還說錯我的名字，那我肯定是不依不撓（饒）的，所以…我就罰自己先在廁所默寫吧，萱草花、萱草花。」但她第一時間將不依不饒寫成不依不撓，後來又悄悄改正，但已經被網友截圖評論。而她去年被狗仔爆料疑似和已婚富商走得近，她神隱兩天後透過工作室發聲明否認，並表示已經蒐證提告，她本人更是用兩句話力證清白，寫下：「我可以被議論，但不能被誣陷」。