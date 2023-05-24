許多人會把肥胖視為罹患脂肪肝、糖尿病等疾病的危險因子，然而錯誤的飲食觀念也可能增加患病風險，絕不能輕忽。北投健康管理醫院副院長梁程超分享，曾遇過一位體態標準的60歲羅姓男子，其自認日常飲食非常健康，未料，健檢後卻赫然發現，不只有脂肪肝問題，還正處於糖尿病前期階段，而關鍵就出在他食用水果的方式錯了。

為何體態正常，平日飲食也避吃油炸、麵包、糕點，卻還是讓脂肪肝、糖尿病前期等疾病上身？醫師梁程超表示，在進一步探究這名健檢個案的飲食習慣後發現，原來對方嗜吃各種水果，認為纖維、營養價值高，多吃沒問題，甚至偶爾會當正餐或空腹食用。

梁程超指出，從他的健檢報告顯示，腹部超音波的檢查影像可看出肝臟已呈現白白霧霧的脂肪肝狀態，血糖報告中的空腹血糖值為110mg/dl、醣化血色素5.8%，已達糖尿病前期的範圍；另外，還發現有三酸甘油酯過高，高密度脂蛋白太低的情況。

梁程超說，許多人會透過多吃水果來補足膳食纖維，此舉顯然輕忽了吃水果所攝取到的糖份。他提醒，一旦形成脂肪肝及內臟脂肪增加，都容易造成胰島素阻抗，進而增加糖尿病的風險。

脂肪肝問題若不改善、不控制，梁程超示警，可能會從長期的脂肪性肝炎發展到肝硬化、肝癌；更不要小看糖尿病的健康危害，罹患糖尿病後續容易引發，如腎臟病、心血管疾病、神經障礙等併發症，伴隨嚴重死亡風險。