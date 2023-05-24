好康的來了！台灣好行公車即日起至2025年8月31日止，不分平假日，民眾只要使用電子票證或以行動支付搭乘台灣好行鹿港祈福線（含快線），即享車票半價優惠，以高鐵台中站至台灣玻璃館站為例，搭鹿港祈福線半票僅55元，鹿港祈福快線半票則僅49元。

彰化縣目前營運的台灣好行－鹿港祈福線（含快線）起終站分別為高鐵台中站至彰化鹿港台灣玻璃館站，深受遊客喜愛，停靠站包括充滿歷史藝文氣息的鹿港老街，是遊客是絕對不能錯過的景點，假日時可感受到鹿港往昔「千帆入港」的繁榮景象，平日時則能漫步走在古樸的紅磚巷中，細細回味穿越時空的寧靜。

台灣好行－鹿港祈福線（含快線）在彰濱工業區鹿港區停靠多個觀光工廠，不論是知名的白蘭氏健康博物館，或別具趣味的緞帶王觀光工廠，還是晶瑩剔透的台灣玻璃館，都令遊客留下難以忘懷的體驗。

彰化縣政府城市暨觀光發展處指出，交通部觀光局推出「觀光景點公共運輸接駁方案」，優化台灣好行服務，持電子票證（含行動支付）可享半價優惠，民眾可以善用台灣好行-鹿港祈福線（含快線）規劃小旅行，暢玩鹿港古鎮，品嚐在地特色的美食，旅遊彰化正當時。

鹿港祈福線高鐵台中站至台灣玻璃館全票109元，半票55元，行駛時間約為1小時又19分；鹿港祈福快線高鐵台中站至台灣玻璃館全票98元，半票49元，行駛時間49分鐘。台灣好行票價半價優惠相關資訊及參與路線，可上台灣好行旅遊服務網查詢。