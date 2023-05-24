新北市長侯友宜昨(23)日在臉書貼出拜會前台大校長管中閔照片，引發「侯管配」聯想，但管中閔今(24)日凌晨則發文表態「沒意願參與任何選舉」。對此，前北市府發言人羅旺哲認為，有些事急不得，有些事慢不得，直言一旁的人太急，反倒讓侯陷入尷尬。

羅旺哲今在臉書指出，侯友宜貼出與管中閔的合照，雖說是請益專業，但此舉很難不被解讀在向外界試水溫，因該篇文章不少藍勾勾「嗨爆」回文，營造「侯管配」的可能性。羅旺哲認為，目前國民黨的確需要一股力量，穩住內部分歧壓力，對藍營來說，管中閔是很好的人選之一，但管中閔一句「沒有意願選舉」，直接否認這個想像空間。

羅旺哲認為，藍營不會不知道管中閔無意選舉，也一定盤算此時PO出合照，不僅能分散鴻海創辦人郭台銘話題，凝聚黨內，也能補足侯友宜最需要的年輕族群，結果因為一個不存在的「侯管配」，打亂了原本拜訪管中閔的美意。

羅旺哲強調，有些事急不得，有些事慢不得，並認為或許侯友宜沒有想太多，反倒是一旁的人太急，讓侯友宜陷入尷尬。

侯友宜今被問及拜會管中閔一事時強調，管中閔是台灣學界重要脊梁，當天是以請益態度請教關於國內外經濟情勢、高等教育、青年議題等，沒談到任何職位，盼外界別用政治意識形態看待。